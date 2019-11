Galatasaray, il presidente: “Falcao? Lo voleva anche la Juventus…”

Stagione fin qui sfortunata per Radamel Falcao. L’attaccante, che in estate ha lasciato il Monaco per approdare al Galatasaray, ha giocato appena tre partite in campionato e due in Champions League prima di essere fermato da un infortunio al tendine d’Achille. In queste ore, nel corso di un’intervista a Sprox, il presidente del club turco Mustafa Cengiz ha svelato un particolare retroscena di mercato sul colombiano.

JUVENTUS – “Falcao quando è arrivato da noi non era infortunato: un giocatore acciaccato non avrebbe potuto giocare due partite sul quel livello. Molte persone non ci credono, ma non sapevano che Falcao, ad esempio, lo voleva anche la Juventus”.