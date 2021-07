Galatasaray: “Impedito di giocare contro l’Olympiakos, autorità greche si scusino”

Galatasaray solleva una polemica contro le autorità elleniche

Il Galatasaray non è potuto andare in Grecia per disputare un'amichevole con l'Olympiacos Pireo. Secondo il sito del club di Istanbul, all'arrivo in Grecia in aeroporto, i giocatori e lo staff tecnico sono stati costretti a sottoporsi a test per il coronavirus, nonostante tutti i componenti avessero effettuato il controllo come da procedura meno di 72 ore prima. Di conseguenza, il Galatasaray ha deciso di tornare a casa. “Ad Atene, dove siamo stati oggi per un'amichevole, c'è stato un incidente con palese discriminazione nei confronti della squadra turca -riporta una nota del club-. In Grecia non hanno accettato i nostri test validi per 72 ore e hanno richiesto un nuovo test. Nonostante il fatto che l'allenatore della nostra squadra Fatih Terim e alcuni dei nostri giocatori si siano comportati in modo collaborativo e abbiano intrapreso azioni appropriate, sono stati trattati in modo estremamente inadeguato e persino arrogante. Non accettiamo questo atteggiamento e comportamento dei funzionari doganali e di sicurezza greci .Questa è la prima volta che il Galatasaray, indossando con orgoglio la bandiera turca sulla sua maglia e rappresentando la Turchia in Europa molte volte, ha subito una tale mancanza di rispetto. Dopo che il Consiglio di amministrazione ha valutato la situazione, abbiamo deciso di liberare immediatamente la squadra. A nome del nostro Paese, attendiamo le scuse delle autorità greche per tale violazione dei diritti umani " chiude così il Galatasaray nella nota.