Galatasaray, Nzonzi: “Meglio chiudere il prestito. Futuro? Sogno il Psg…”

E’ destinata già a concludersi l’avventura di Steven Nzonzi con la maglia del Galatasaray. Il centrocampista, arrivato in Turchia la scorsa estate in prestito dalla Roma, ha faticato a recitare un ruolo da protagonista nel nuovo club, meditando un addio durante la sessione invernale di mercato. Queste le sue parole a Telefoot.

FUTURO – “Quando le cose non vanno bene, si punta il dito su alcuni giocatori, ma io non mi sento in colpa: non c’è stato nulla, si poteva risolvere tutto a parole. Forse è meglio per tutti terminare questo prestito: spero comunque di rimanere in un campionato europeo di livello. Il Lione? E’ un ottimo club, perché no. Psg? Sono parigino, sarebbe un sogno per me”.

