Galatasaray, porte chiuse e cartonati sugli spalti: c’è anche sagoma di Kobe Bryant

Il Galatasary giocherà questa sera la prima partita casalinga dopo lo stop per l’emergenza coronavirus. Allo stadio, intanto, i preparatativi sono iniziati. Pulizia delle panchine, igenizzazione degli spalti e di tutti i luoghi comuni e anche una bella iniziativa per riempire l’impianto di “tifosi”.

Per combattere l’assenza del pubblico, a causa delle restrizioni per la pandemia di Covid-19, anche il club turco ha deciso di optare per una sorta di coreografia con dei cartonati che rappresentano i fan. Il Galatasaray ha deciso di esporre sulle gradinate della Türk Telekom Arena dei cartonati raffiguranti i propri tifosi ma non solo. Infatti, tra queste sagome, ecco anche quella di Kobe Bryant, il noto campione di NBA scomparso a gennaio. La scelta è stata fatta a seguito delle richieste dei tifosi turchi. Un bel gesto, assolutamente da applausi.

