Galatasaray, Terim blinda Nzonzi: “Non capisco perché dovremmo risolvere il suo prestito…”

No è certo iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Steven Nzonzi con la maglia del Galatasaray. Il centrocampista francese, nelle scorse settimane, è stato addirittura messo fuori rosa, prima di attaccare senza mezzi termini i suoi compagni di squadra. Una situazione che avrebbe fatto meditare ai turchi di risolvere anticipatamente il prestito del giocatore dalla Roma, anche se il tecnico Fatih Terim ha allontanato questa ipotesi.

NZONZI – “Perché dovremmo risolvere il suo prestito? Con lui non c’è alcun problema, così come non ci sono problemi sul numero di stranieri in rosa. In ogni caso, entro la fine del mercato prenderemo la decisione migliore per il futuro del club”.