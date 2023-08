Gallas: “Arsenal senza personalità e carattere. Non può vincere la Premier”

La stagione dell' Arsenal è partita con una vittoria, quella sul Manchester City nella finale per il Community Shield. Una bella iniezione di fiducia in vista dell'annata di Premier League ma ancora troppo poco per convincere l'ex William Gallas a puntare sui Gunners per il campionato.

Come riportato da Goal, infatti, l'ex giocatore anche del club di Londra ha parlato a Gambling Zone sottolineando tutti i suoi dubbi: "Sono sicuro che l'Arsenal sarà molto vicino nella lotta al titolo in questa stagione, ma non credo che sarà campione. Penso che all'Arsenal manchino il carattere e la personalità per essere campione, ovvero esattamente ciò di cui aveva bisogno alla fine della scorsa stagione. Voglio che l'Arsenal mostri il carattere dei veri combattenti in questa annata. Voglio vedere giocatori pronti a comunicare molto sul campo, chiedendo di più gli uni agli altri. Voglio vedere giocatori esperti prendere il comando quando le cose vanno male per l'Arsenal durante le partite. Continuo a pensare che all'Arsenal manchi la mentalità della 'vittoria a tutti i costi', motivo per cui non credo che vinceranno il titolo in questa stagione", ha detto Gallas.