Ganago, la maglia di Mbappé e la figlia morta: “Ogni gol sarà per lei”

Il 4-2 del Psg al Nantes di sabato è quasi passato in secondo piano dopo che Kylian Mbappé e Ignatius Ganago si sono scambiati la maglia. In particolare è stato l'attaccante dei parigini a cercare il calciatore rivale per compiere il bel gesto dopo che l'uomo aveva perso, pochi giorni prima, sua figlia .

Uno scambio simbolico che ha dato tanta forza al calciatore del Nantes come lui stesso ha confermato a Ouest Franc e: "Ho parlato con Kylian, mi ha dato molta forza. È bello che campioni come lui pensino a te. Ci siamo anche scambiati la maglia".

Parlando della morte di sua figlia: "Ogni giorno, prima di andare ad allenarmi, è complicato alzarsi. Sapere che la persona che amavi di più al mondo non c'è più... Ma quando mi alleno è diverso. Comunicare con i compagni di squadra, fare ciò che ami, sono momenti unici per me. Sono felice di fare questo lavoro perché cambia i miei pensieri. Devo accettare questa situazione, anche se dimenticare sarà impossibile. Devo andare avanti: ora dedicherò a lei tutti i miei gol; mia figlia è stata una sferzata di energia, era sempre felice e spero che sia orgogliosa di me", ha concluso Ganago.