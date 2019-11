Gareth Barry non si arrende, torna in campo dopo un grave infortunio a 38 anni

Gareth Barry è di nuovo un giocatore del West Bromwich Albion. Il centrocampista torna ad allenarsi dopo il grave infortunio subito al ginocchio in aprile che gli aveva fatto chiudere in anticipo la stagione.

Una nuova sfida, sempre in Championship, per il l’inglese classe 1981 che è anche il recordman di presenze in Premier League con ben 653 gare disputate. Come riporta il Daily Mail, Barry ha spiegato la decisione di non arrendersi e di proseguire ancora nel mondo del calcio: “Non volevo finire la mia carriera per un infortunio. Sono qui per riportare il club in Premier League, dove merita di restare”. L’inglese aveva terminato la sua esperienza al West Bromwich Albion in estate, ma ora è tornato più carico che mai. Inizialmente si allenerà con l’Under-23 per poi aggregarsi al gruppo della prima squadra.