Garnacho non dimentica il suo idolo Cristiano Ronaldo: in FA Cup intimo… CR7

Sono passate alcune ore dalla partita in FA Cup del Manchester United contro l'Everton terminata col successo dei Red Devils per 3-1. Eppure, solo ora è diventato virale un particolare relativo al giovane calciatore Alejandro Garnacho . Quale? Il suo intimo...

Ebbene sì, perché agli occhi attenti delle telecamere, e dei social, non è passato insosservato il boxer utilizzato dal calciatore durante la gara. Da tempo è noto che Garnacho sia un fan di CristianoRonaldo con cui, sino a poche settimane fa, aveva condiviso spogliatoio e campo. E allora ecco, in un certo senso, l'omaggio del giovane per il portoghese. Intimo firmato CR7 per portarsi con sé sempre un pizzico del suo beniamino.