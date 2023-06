Al Manchester United piccoli campioni crescono. Non manca di personalità il giovane Alejandro Garnacho che sarebbe pronto ad ereditare la maglia pesantissima numero 7 che era stata di George Best, di Eric Cantona e soprattutto del suo idolo Cristiano Ronaldo . Secondo il Daily Mail , il giovane talento Red Devils è pronto ad ereditare la t-shirt e il numero e realizzare il suo sogno: ripercorrere le orme di CR7.

Il tabloid ha spiegato quanto per Garnachio sarebbe importante vestire la divisa indossata da Cristiano e per questo, dalla prossima stagione, sarà proprio lui ad appropriasi del numero. Un classe 2004 ma già "grande" almeno in termini di personalità.