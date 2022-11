Gary Cahill annuncia il ritiro: “Ho dato tutto quello che avevo”

"Ho realizzato cose che un tempo sognavo, regalandomi ricordi incredibili. Vette impensabili come vincere la Champions League e la Premier League, il privilegio di essere capitano della nostra Nazionale e del Chelsea, con il quale ho vinto una FA Cup con la fascia al braccio, sono tutte cose ce rimarranno per sempre con me. Ho anche stretto fantastiche amicizie con persone di tutto il mondo del calcio, dai compagni di squadra, ai tecnici e gli eroi dietro le quinte non celebrati. E' a loro che voglio dire grazie. Non è facile prendere la decisione di smettere di giocare. Ho trascorso venti anni ad allenarmi ogni giorno, lavorando per essere nella migliore condizione possibile per aiutare le squadre nelle quali ho giocato e con le quali ho avuto successo. Ho avuto il tempo per considerare le mie opzioni e dopo molte riflessioni sento che è arrivato il momento di passare alla fase successiva della mia carriera".