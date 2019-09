Gary Neville e ‘l’annus horribilis’ al Valencia: “Che errore allenare. Non ero qualificato e avevo troppe cose da fare…”

Stagione 2015-2016, un anno da dimenticare per Gary Neville. La leggenda del Manchester United, dopo essersi ritirata dal calcio giocato aveva intrapreso la carriera da allenatore. Prima un ruolo da collaboratore nello staff della Nazionale inglese, poi, il primo incarico da mister al Valencia.

Prima e, al momento, unica esperienza alla guida di un club per l’ex difensore. Neville, parlando in un’intervista a Off The Ball, è tornato su quell’annata terribile e, purtroppo per lui, indimenticabile in negativo.

ERRORE – “È stata una decisione senza senso. Non avrei mai dovuto accettare l’offerta del Valencia: non ero abbastanza qualificato e non mi svegliavo ogni mattina col pensiero di dover allenare una squadra. Avevo troppi impegni. Lavorare per Sky, la scrittura sul giornale e il lavoro col Salford”, ha ammesso Neville. “Pianifico tutto nella mia vita, da cosa fare nei prossimi tre anni a quale the bere nel pomeriggio del giorno dopo. E quando prendo decisioni istintive le sbaglio tutte: allenare il Valencia, aprire un night club, gestire un ristorante. Tutti fallimenti della mia vita, ogni volta che agisco d’istinto, sbaglio“. “Ho fatto un errore enorme. Avevo 40 anni e non conoscevo bene la lingua e il campionato. Ero dipendente dai miei tre assistenti di cui solo uno sapeva lo spagnolo. Insomma, è stata una scelta senza senso allenare il Valencia“.