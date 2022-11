Gary Neville non ha dubbi: “Triste che Cristiano Ronaldo venga licenziato”

Il parere dell'ex leggenda inglese sul caso del portoghese.

Redazione ITASportPress

Non poteva dire la sua sul caso Cristiano Ronaldo-Manchester United. Parliamo di Gary Neville, ex giocatore proprio dei Red Devils che, direttamente tirato in ballo dal portoghese nelle sue roventi dichiarazioni a Talk TV, ha pubblicato un tweet per esprimere il suo pensiero sul momento davvero negativo che si sta vivendo tra le parti.

Alla luce delle ultime notizie che vedono il club essere pronto ad intraprendere un procedimento contro CR7, la leggenda inglese ha scritto: "Triste che si sia arrivati al punto in cui uno dei più indiscutibili e grandi talenti di sempre dello United stia per essere licenziato. Non serviva arrivare a questo. Una conversazione matura tra le due parti, qualche settimana fa, avrebbe assicurato una comoda uscita".

E in effetti anche tutte o quasi le prime pagine odierne danno la soluzione licenziamento tra le più plausibili. Staremo a vedere cosa accadrà al cinque volte Pallone d'Oro che ora è impegnato col Portogallo in Qatar per il Mondiale.