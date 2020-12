Gary Neville, stoccata al Manchester City: “Giocatori annoiati. È solo l’ombra della squadra campione d’Inghilterra”

0-0 incolore nel derby di Manchester tra United e City. Eppure, visto il momento, ci si aspettava ben altro risultato. A sottolineare la sua delusione, nonostante sia ben nota la sua fede, è Gary Neville. L’ex difensore Red Devils ha commento per Sky Sports UK l’esito della gara tra le due squadre allenate da Solskjaer e Guardiola non risparmiando una pesante critica ai Citizens.

Neville: “Il City è l’ombra della squadra che ha vinto la Premier”

“Sono sorpreso dal Manchester City. I giocatori sembrano annoiati”, ha detto senza mezze misure Neville. “Non hanno altra scelta che vincere la Premier League. Devono farlo. Non era il Manchester City, non quello di Pep Guardiola. La partita è andata davvero male. Questa è l’ombra della squadra che è diventata campione d’Inghilterra due anni fa. È tutto nel linguaggio del corpo. Si vede. I giocatori sembrano arance spremute. Tu guardi De Bruyne, e lui guarda il campo, come a dire: ‘Non sei bravo come quelli con cui giocavo’. Non c’era voglia di vincere. Questo atteggiamento non può essere tollerato”.