Gattuso affronta le critiche: “Viviamo in un mondo cattivo, colpa di…”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a L'Equipe, Gennaro Gattuso ha avuto modo di affrontare diversi temi. L'allenatore italiano, ora alla guida del Marsiglia, ha parlato dei colleghi che ha avuto l'onore di incontrare nel corso della sua carriera da calciatore e non. Poi ha fatto riferimento alle numerose critiche nei suoi riguardi. L'ex calciatore del Milan ne ha parlato in questo modo: "Non cambiamo il mondo, non siamo in grado di farlo. La verità è che viviamo in un mondo cattivo e la colpa è solo di quelli che io chiamo leoni da tastiera - ha continuato Gattuso, visibilmente colpito dalla faccenda -. Questi sono in grado di spargere odio standosene dietro ad uno schermo, possono anche darti il benservito in dieci minuti. Incredibile. Lo ammetto, serve avere grande forza nel fare e credere in quello che fai".