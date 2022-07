Gattuso, ancora polemiche a Valencia: fuma sigaretta elettronica all’allenamento

"Gattuso fuma la sigaretta elettronica e i tifosi del Valencia non sanno cosa pensare". Sono queste le parole di ASa proposito della recente polemica che ha colpito Gennaro Gattuso, neo mister dei Pipistrelli. Nelle scorse ore, al primo allenamento del club in ritiro, il tecnico italiano è stato visto con la sigaretta elettronica e in tanti non hanno approvato.