Gattuso come De Rossi: “Ero vicino al Boca, ma mia moglie…”

Gennaro Gattuso è stato per anni una delle bandiere del Milan e della nazionale. Un lottatore che da qualche tempo ha intrapreso la carriera di allenatore che ora lo vede alla guida del Napoli. In panchina è come in campo. Grintoso, rumoroso e di cuore. La “garra”, come la chiamano in Sud America, a Gattuso non è mai mancata.

BOCA – Ed è proprio in Sud America che Gattuso avrebbe potuto chiudere la sua carriera, in particolare al Boca Juniors. A rivelarlo è proprio lui: “Non è un segreto che ammiro il Boca da sempre. Ho avuto la fortuna di giocare e vincere una Coppa Intercontinentale contro il Boca, oltre che in amichevole nell’Audi Cup, in Germania. Nel 2012 sono stato vicino a trasferirmi al Boca, ma è mia moglie che comanda in casa e non mi lasciò andare. I miei figli erano molto piccoli, non c’era la situazione famigliare adatta per andarci”.