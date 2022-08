Gattuso svela il futuro di Cavani: “Credo che giocherà con noi al Valencia”

Il Valencia di Gennaro Gattuso si prepara per il big match contro l'Atletico Madrid in programma domani sera. Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione con tre punti raccolti nelle prime due giornate della Liga: i Colchoneros sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Villarreal, mentre la squadra di Gattuso ha perso l'ultima partita contro l'Athletic Bilbao. Alla vigilia della sfida contro la squadra di Simeone, l'allenatore italiano ha parlato in conferenza stampa sul futuro di Edinson Cavani. Queste le sue parole: