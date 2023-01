Gattuso, tentata rapina nella sua casa a Valencia

Il tecnico ha subito una tentata rapina nella sua casa in Spagna.

Disavventura per Gennaro Gattuso , attuale allenatore del Valencia . Il mister italiano ha subito un tentativo di rapina nella sua abitazione spagnola. Da quanto si apprende da diversi media iberici, tra cui Las Provincias e Mundo Deportivo, una banda di rapinatori ha cercato di fare irruzione nella sua abitazione durante il match tra il suo club e il Cadice andato in scena nel giorno dell'Epifania.

Da quanto si apprende, i delinquenti non sarebbero riusciti ad impossessarsi di nulla grazie all'ottimo funzionamento dei sistemi di sicurezza installati dall'allenatore e anche dai cani presenti nella villa. Dopo la denuncia sporta dall'ex milanista, la Polizia è al lavoro per individuare i responsabili.

Gattuso sta vivendo a Campolivar, località in provincia di Valencia distante dal centro circa 4 km. Per il mister italiano non si tratta di un momento facilissimo, tra calcio e vita privata dato che il suo club è stato sconfitto proprio nell'ultima gara giocata e anche nell'ultimo match dello scorso anno aveva chiuso con un k.o.