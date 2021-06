Gaudino: “Sono maturato al Chievo. Guardiola? Mio mentore ma ho fallito perchè…”

Il centrocampista 24enne ripartirà dalla seconda divisione tedesca avendo firmato con il Sandhausen

Pep Guardiola nel 2015 rimase stregato da Gianluca Gaudino (24), che appena 18enne, lanciò nel suo Bayern Monaco. Il figlio di Maurizio, ex calciatore dello Stoccarda, nelle prime partite mostrò il suo talento ma poi la luce si spense. Dopo un lungo girovagare tra Germania, Italia con la maglia del Chievo Verona, e Svizzera, adesso Gaudino è finito in seconda divisione tedesca al Sandhausen. Il centrocampista ha parlato bene della sua parentesi clivense ai microfoni di Sport1.de: "Nonostante qualche critica di troppo posso dire che a Verona sono cresciuto professionalmente. Ho giocato poco ma non è stata una esperienza negativa. Mi sono formato come uomo anche se il calcio italiano è differente da quello tedesco. Guardiola? Mi ha dato fiducia al Bayern e i suoi elogi non mi hanno messo pressione. Purtroppo fisicamente e mentalmente non ero pronto per questa sfida".