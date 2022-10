Gavi brilla al Barcellona e va controcorrente: “Devo dire grazie a Koeman”

Il centrocampista blaugrana non dimentica il tecnico olandese.

Vincitore del Golden Boy 2022 e soprattutto del Trofeo Kopa assegnato da France Football al miglior giovane dell'anno. Gavi sta brillando al Barcellona e proprio alla rivista francese, in occasione del premio ricevuto, ha parlato un po' della sua crescita non dimenticando a chi deve molto per questo exploit.