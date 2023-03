Gavi, caos al Barcellona: non fa più parte della prima squadra. Il motivo

Gavi non fa più parte della prima squadra del Barcellona, almeno secondo i registri de La Liga. Il centrocampista, perno della formazione di Xavi, infatti, non può essere registrato come giocatore della Prima squadra dei catalani poiché la sua iscrizione farebbe sforare il budget stabilito nelle regole del massimo campionato spagnolo in tema Fair Play Finanziario.