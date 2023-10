Gavi, che strigliata a Lewandowski: il video spopola sul web

I momenti di difficoltà non sono mancati e tra questi spicca quello che ha visto protagonisti Gavi e Robert Lewandowski . Uno degli elementi più giovani della rosa blaugrana e uno dei più esperti, separati all'anagrafe da ben 16 anni , sono stati pizzicati dalle telecamere di Dazn in un frangente di alta tensione . Ma contrariamente a quanto si potrebbe pensare, a fare la parte del “maestro” che riprende il compagno è stato proprio Gavi.

Il giovane talento del centrocampo del Barça, infatti, classe 2004, non è stato tenero nel rimproverare il centravanti polacco per un fallo commesso a centrocampo: "Robert, dannazione. Non ce n'è bisogno. Cavolo!" la plateale protesta di Gavi, con tanto di braccia allargate, evidenziata dalle telecamere della trasmissione Super8.

Lewandowski, almeno in base a quanto evidenziato dalle riprese tv, non ha risposto al rimprovero del compagno, che ha quindi confermato di essere in possesso di una personalità, e anche di un coraggio, non comuni.