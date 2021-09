Gavi, l’unica nota lieta del Barcellona di Koeman

Il giovane talento classe 2004 al debutto da titolare in Liga con i blaugrana

Momento complicato in casa Barcellona. Mancanza di risultati e rumors sul futuro di Ronald Koeman sono ormai all'ordine del giorno. Neppure la trasferta contro il Cadice in Liga ha portato un po' di sereno visto lo 0-0 sul campo. Eppure, una piccola nota lieta nella nottata di campionato c'è e porta il nome di Pablo Martín Páez Gavira, per tutti solo Gavi.