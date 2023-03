Gavi manda in tilt il web col suo tackle… di testa: tifosi Barcellona in delirio

Tutti pazzi per il gesto del centrocampista.

Redazione ITASportPress

Per vincere e diventare grandi ci vuole talento, classe e i piedi per fare gol. Ma anche... la testa. Vedere per credere quanto accaduto in Atletico Bilbao-Barcellona con il centrocampista blaugrana Gavi protagonista. Nessuna rete di testa, bensì un tackle pericolosissimo per lui fatto tuffandosi verso il pallone e il piede dell'avversario.

In un clima caldissimo come quello del San Mames, dove per altro i tifosi di casa hanno contestato la società catalana per il caso Negreira, ecco il giovane spagnolo prendersi la scena a gara in corso con la sua "prodezza".

Il diciottenne azulgrana Gavi, in occasione di una palla contesa a centrocampo, perdendo l'equilibrio ha scelto un intervento davvero inedito: una "scivolata"... di testa. Il calciatore si è lanciato col capo verso il piede e il pallone, rischiando di essere colpito ma riuscendo a bloccare l'avanzata rivale.

Un intervento che non è certo passato inosservato al popolo catalano che sui social si è davvero scatenato con i complimenti: "Il modo in cui Gavi si tuffa a testa in giù per prendere la palla all'altezza dei piedi. Voleva farsi decapitare? Io lo amo", ha scritto un utente.

Qualcuno ha sottolineato come non sia la prima volta per lui: "Gavi ha fatto nascere il tackle di testa. Lo ha già fatto prima". "Che guerriero questo giocatore".

Insomma, il gioiellino blaugrana ha conquistato davvero tutti.