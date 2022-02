Gavi non rinnova col Barcellona: suo agente visto negli uffici… del Real Madrid

Il centrocampista blaugrana ha un contratto in scadenza nel 2023

Giovanissimo e di grande talento. Gavi si è affermato nel Barcellona e sogna in grande. Il centrocampista ha davanti a sé un luminosissimo futuro anche se in queste ore a tenere banco è il suo rinnovo di contratto con i catalani. Come riportato da Marca, infatti, qualche ombra su di lui c'è. I discorsi per il prolungamento degli accordi con i blaugrana si sono arenati momentaneamente e l'attuale scadenza al 2023 non lascia dormire tranquilla la dirigenza.