Genk, pari e contestazione: clima teso in casa belga

Tensione in casa Genk. La formazione belga, prossima avversaria del Napoli in Champions League, è stata fermata sul 3-3 dal Sint-Truiden dopo essersi portata in vantaggio di tre reti, scatenando la rabbia dei propri supporter. I tifosi, al momento del pari avversario, hanno infatti contestato la squadra originando un vero e proprio caos, a cui ha messo fine solamente l’intervento delle forze dell’ordine. Attimi di tensione si erano avuto anche nei minuti precedenti, stavolta però a causa della tifoseria del Sint-Truiden, protagonista di un fitto lancio di oggetti sul punteggio di 0-3.

Il Genk, nella prima giornata della fase a gironi di Champions, è stato travolto per 6-2 dal Salisburgo.