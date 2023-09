Genoa, Martinez: “Dobbiamo adattarci alla A. Tifosi fondamentali anche fuori”

Un’arma in più per i rossoblù può essere rappresentata dal calore dei tifosi, instancabili nel sostenere la squadra nell’unica gara interna fin qui disputata, quella contro la Fiorentina, nonostante la larga sconfitta maturata già nel primo tempo. Secondo Martinez, però, la Nord può fare la differenza anche come… fattore itinerante: “La spinta dei nostri tifosi la si percepisce ogni giorno. In campo io la sento tanto, ma fa la differenza non solo al Ferraris perché ci seguono in tantissimi anche in trasferta anche quando sono tantissimi fuori casa”.