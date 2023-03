Georgina confessa: “Con Ronaldo il sesso lo facciamo così”

La seconda stagione di "Yo soy Georgina" , serie tv dedicata alla moglie di Cristiano Ronaldo, continua a dare spunti e ad alimentare dibattiti. Come già successo con la prima puntata, la docuserie è piena di confessioni personali e familiari. Alcuni li ha raccontati lei in prima persona, mentre altri sono stati rivelati da amici.

Uno di questi è senza dubbio uno dei più curiosi. In una conversazione con i suoi amici, Georgina ha infatti rivelato uno dei luoghi più stravaganti in cui ha fatto sesso con il suo partner, Cristiano Ronaldo. La protagonista del documentario stava mostrando il risultato di alcuni lavori svolti all'interno della loro casa di Madrid quando ha iniziato a rivelare la curiosa storia.

La modella e influencer ha raccontato che un giorno "avevo evitato di nuotare in mare, ma sono tornata a casa e Cris mi ha detto di andare alla spa. Ero super seccata con le braccia alzate nella spa per evitare di bagnarmi, visto che mi ero appena fatta un tatuaggio. Ero stanca di tenere le braccia alzate così". Successivamente, il suo amico Ivan, collaboratore di Telecinco, ha cercato di stuzzicare Georgina, dicendo che avrebbero potuto fare l'amore a letto. A quel punto, c'è stata la rivelazione di Georgina: "No, l'abbiamo fatto lì, ma alla spa". Alle domande interlocutorie della sorella Ivana, Georgina ha riso e cercato di negare quanto detto, ma senza riuscirci tra l'imbarazzo generale.