Georgina e l’insegnamento ai figli: “Faccio guardare video di bambini senza mangiare”

Georgina Rodriguez, la fidanzata del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, ha voluto parlare ad AS di come alleva i suoi figli. “Cristiano ed io veniamo da famiglie modeste, apprezziamo ogni opportunità. Ispiriamo sempre i nostri figli ad essere grati. A volte li costringo a guardare video sui bambini che muoiono di fame. Dico che può succedere anche a loro. Quando ero bambina mia madre non mi permetteva di alzarmi da tavola finché non avessi mangiato tutto quello che avevo nel piatto".