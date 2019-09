Germania, futuro con Klopp c.t.? L’opportuntià stuzzica il mister del Liverpool

Potrebbe essere Jürgen Klopp il successore di Joachim Löw alla guida della Germania. Stando a quanto riportato dal Sunday Mirror in edicola oggi, l’attuale allenatore del Liverpool, campione d’Europa in carica e primo in Premier League a punteggio pieno dopo otto giornate, sarebbe il primo nome per il post-Löw per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale tedesca, che cerca il riscatto dopo alcune problematiche, come l’uscita dai gironi a Russia 2018. La dirigenza dei Reds sarebbe preoccupata per tale opportunità, poiché se la Federazione tedesca dovesse farsi seriamente sotto per aggiudicarsi il Mago, egli potrebbe anche accettare. Löw, 59enne, guida la Germania dal 2006: ha vinto il Mondiale a Brasile 2014.