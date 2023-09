Germania, Hummels attacca Flick per la mancata convocazione di Goretzka

La nazionale tedesca sta per inaugurare la stagione che porterà all'Europeo casalingo della prossima estate. Dopo il clamoroso flop a Qatar 2022, il gruppo di Hansi Flick ha quantomeno il dovere di arrivare tra le prime quattro, sebbene la crisi del movimento sia piuttosto profonda, come fatto intuire dalle recenti, dure critiche di Matthias Sammer, uno dei membri del "comitato dei saggi", composto anche da, creato dalla Federazione per uscire dal momento di difficoltà.

Intanto ai problemi tecnici si uniscono quelli ambientali legati alle scelte dello stesso Flick in sede di convocazione. Nel gruppo selezionato in vista delle amichevoli contro Giappone e Francia, infatti, spicca la mancata presenza di Leon Goretzka. Il centrocampista ha recuperato sotto la gestione Tuchel un posto fisso nella mediana del Bayern Monaco, ma non è stato preso in considerazione dal commissario tecnico.