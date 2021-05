Germania, Hummels: “Onorato di tornare in nazionale”

Hummels ha commentato il ritorno nella nazionale tedesca in conferenza stampa

Ancora una manciata di giorni, poi sarà il momento degli attesissimi Europei. Ad aprire le danze sarà proprio la Nazionale di Roberto Mancini, che giocherà l’11 giugno all’Olimpico di Roma contro la Turchia. Da cerchiare in rosso il gruppo F , che verrà opposte tre big del torneo come Francia, Germania e Portogallo . Per l’occasione, il ct della nazionale tedesca Low ha optato per diversi ritorni, tra cui Mats Hummels .

Il difensore centrale del Borussia Dortmund ha preso parola in conferenza stampa, commentando il suo ritorno in nazionale: "Il mio obiettivo era tornare in squadra. Era qualcosa che volevo fortemente. Per ambizione mia e perché è un onore per me giocare con la maglia della Germania. Penso che ci stiamo preparando bene all’evento. Stiamo migliorando insieme come una squadra. C'è un'atmosfera ottima sia nel gruppo che attorno a noi. Siamo tutti coesi, c’è molta voglia di fare bene".