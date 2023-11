Germania, Nagelsmann: “Ecco cosa ho in mente per Havertz”

Julian Nagelsmann, Commissario tecnico della Germania, sta facendo esperimenti in vista degli Europei che si giocheranno nel 2024. La squadra del paese ospitante vorrà vivere una grande competizione e sta sfruttando le amichevoli di avvicinamento per trovare le migliori soluzioni in vista della fase finale. Tra questi, spicca l'utilizzo di Kai Havertz come terzino sinistro. Il calciatore dell'Arsenal ha anche trovato una rete nella sfida poi persa contro la Turchia. Il Ct tedesco ha così commentato la decisione in conferenza stampa: "Kai ha detto che voleva provare, io non lo vedo come un rischio per lui ma più come una grande opportunità per poter giocare un ruolo chiave agli Europei. Ha fatto bene nonostante avesse aver giocato per la prima volta in una posizione sconosciuta. Probabilmente è stato il migliore dei nostri".