Germania, raid vandalico al pullman del Colonia: gli ultras del Saarbrucken lo imbrattano di scritte

Raid vandalico da parte degli ultras del Saarbrucken nei confronti del pullman del Colonia. I tifosi, nella notte tra lunedì e martedì, hanno infatti imbrattato il mezzo giunto in città in vista del match di Coppa di Germania, in programma questo pomeriggio alle 18.30. Secondo le ricostruzioni della polizia, gli autori avrebbero agito tra le 3 e le 5, con il pullman che in quel momento era parcheggiato di fronte all’hotel nel quale alloggia la squadra. Sulle fiancate del mezzo, come testimoniato dalla Bild, numerose scritte, con insulti e riferimenti all’ambiente ultrà.

Non è la prima volta in cui il Colonia rimane vittima di un episodio del genere. Situazione analoga si verificò infatti nell’ottobre 2016: allora furono i tifosi dell’Herta Berlino a ricoprire di graffiti il pullman del club.