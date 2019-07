Germania, svelata la nazionale titolare per il Mondiale Master del 2060…

Anche in Germania si danno alle App, ai giochini degli smart phone. Quello che va per la maggiore è FaceApp, l’applicazione che grazie all’intelligenza artificiale ti permettere di rielaborare il tuo viso e in un attimo ti ritrovi vecchio. Spopolava nell’estate del 2017, adesso è tornata di prepotenza. Date un’occhiata alle foto della pagina Facebook di T-online.de per scoprire la nazionale tedesca del 2060 che parteciperà al Mondiale Master. Naturalmente è uno scherzo del portale tedesco che ha stilato anche gli undici: Neuer, Ginter, Sule, Rudiger, Schulz; Kimmich, Kroos, Havertz; Sanè, Verner, Reus. C.t. Loew.