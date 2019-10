Germania, Ter Stegen: “Non sto combattendo contro Neuer, non c’è lotta”

Dopo le polemiche, la Germania si compatta attorno ai suoi due numeri uno. Manuel Neuer e Marc-André Ter Stegen sono pronti a dare il meglio per il posto da titolare in Nazionale. Tuttavia, il portiere del Barcellona ha voluto chiarire la sua posizione. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Non sto combattendo contro Neuer. Manuel sa che, quando ho fatto quelle dichiarazioni, i media hanno parteggiato per me, non per lui. Abbiamo un buon rapporto, molto professionale, parliamo molto, ma questo problema non è stato oggetto di discussione tra di noi. È una buona relazione e senza alcun confronto. Non c’è lotta tra noi o qualsiasi cosa che ci abbia portato a discuterne”.