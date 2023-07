Gerrard a favore dell’Arabia: “Diventerà uno dei top campionati”

Steven Gerrard si schiera con l'Arabia Saudita e sembra convinto delle potenzialità del progetto. L'allenatore ed ex leggenda del Liverpool ha di recente accettato l'incarico di tecnico dell'Al-Ettifaq, con la promessa di costruire una squadra top per il campionato. Dunque ora è uno dei rappresentati della Saudi Pro League: "Può diventare uno dei migliori campionati al mondo, non ho dubbi - ha esordito il tecnico in conferenza stampa -. Tutti abbiamo l'ambizione e l'obiettivo di continuare a far crescere questa competizione. Quando sono arrivato qui mi sono sentito a casa".