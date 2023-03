Gerrard confessa: “Mio figlio ama Salah più di me…”

Mohamed Salah è diventato a tutti gli effetti il miglior marcatore della storia del Liverpool in Premier League. E pazienza se i Reds siano caduti nell'ultimo match di campionato dove Billing ha regaltoa l'1-0 al Bournemouth con tanto di beffa per l'egiziano che ha fallito un rigore. Infatti, ciò "che conta", è una curiosità raccontata ai canali ufficiali del club inglese da parte della leggenda Steven Gerrard .

"Cavolo, il mio giocatore preferito deve essere Salah per forza", ha detto Gerrard. Il motivo? Presto detto: "Mio figlio ti ama più di me. Sei l'unico essere umano che ama più di me. Sono secondo io per lui. Ci sei solo tu", ha detto l'ex allenatore dei Rangers e dell'Aston Villa.