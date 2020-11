Gerrard e il record di gol in Europa eguagliato da Salah: “Sono convinto che lo farà a pezzi…”

Mohamed Salah come Steven Gerrard. 21 gol in Europa esattamente come il glorioso capitano Reds. L’attaccante del Liverpool ha raggiunto contro l’Atalanta il traguardo dell’ex centrocampista inglese entrando nella storia del club.

Un traguardo davvero importante che persino l’attuale manager dei Rangers ha voluto celebrare dopo l’impegno dei suoi in Europa League.

Gerrard: “Salah metterà in imbarazzo quel mio record…”

“Sono molto orgoglioso di aver visto Salah eguagliare il mio record di gol”, ha dichiarato Gerrard dimostrando grande affetto per l’egiziano e per i colori Reds. “Sapevo che era solo una questione di tempo. Credo e spero che andrà ancora avanti a fare gol e presto metterà in imbarazzo il mio record”.

Poi, facendo riferimento anche all’attaccante dei suoi Rangers Alfredo Morelos che ha eguagliato il bottino europeo di 21 gol di Ally McCoist , Gerrard ha aggiunto come riporta il Sun: “Come per Salah sono molto contento. Credo non ci sia cosa migliore di vedere un record e cercare di farlo a pezzi…”.