Gerrard esulta: Old Firm ai Rangers, Celtic battuto 2-1

Esulta Steven Gerrard. L’ex leggenda del Liverpool si gode la vittoria nell’Old Firm da tecnico dei Rangers contro i rivali del Celtic. Un successo prezioso perché consente ai Gers di portarsi a due punti dai biancoverdi, ma avendo ancora una gara da recuperare per attuare il sorpasso. L’avvio dell’ultimo Old Firm del decennio vede i Rangers scattare meglio dai blocchi con continue verticalizzazioni che mettono in crisi la retroguardia del Celtic. Eppure, verso la mezz’ora, l’occasione migliore è della capolista che si procura un rigore. McGregor strega Christie dagli undici metri e poco dopo arriva il vantaggio di Kent con una girata perfetta. Al 40′ pareggia il Celtic: tiro di McGregor con deviaizone che batte il portiere. Nella ripresa arriva il gol di Katic con un colpo di testa su corner. E’ la rete del 2-1 che lancia i Rangers e infrange un tabù: l’ultimo derby vinto in trasferta risaliva all’ottobre 2010.