Gerrard, gol con le Legends ed esultanza “contro” tifosi Celtic: piovono bottigliette

Nelle scorse ore si è tenuta ad Anfield una partita di beneficienza tra le Leggende del Liverpool e quelle del Celtic, che ha visto scendere in campo grandi campioni del passato come Steven Gerrard . L'ex capitano dei Reds ha ritrovato, a distanza di poco tempo, i tifosi del Celtic che, negli ultimi mesi erano stati suoi rivali quando era alla guida, come mister, dei Glasgow Rangers.

Ed è proprio questa rivalità vissuta che, evidentemente, si è fatta sentire nel corso della gara. In modo particolare quando proprio Gerrard ha trovato la via della rete realizzando un calcio di rigore. In quei momenti, l'ex centrocampista è andato ad esultare sotto una porzione di pubblico scozzese, che in risposta alle sue azioni ha cominciato a far volare bottigliette e anche molti insulti.