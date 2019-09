Gerrard, il cugino è nei guai: indagato per offese ad un tifoso via Twitter

Una battuta oltre le righe ed Anthony Gerrard si è trovato nei guai. Il cugino del grande Steven, in forza al Chesterfield, è diventato protagonista in negativo per una pessima uscita sui propri social. A causa dell’assenza del giocatore alla vittoriosa gara contro il Torquay, ufficialmente per un infortunio al ginocchio, un fan si è rivolto così su Twitter: “Qual è la tua scusa questa settimana, ragazzo grasso?”. La risposta di Gerrard non si è fatta attendere: “Ho tirato fuori il mio sabato sabato notte mentre ero insieme a tua madre, spero che te lo faccia sapere.”. E ancora: “Ho troppe cose da dirti, amico. Vieni qui martedì e esprimi la tua opinione mentre seo davanti a me, piuttosto che comportarti coraggiosamente dietro il tuo telefono, non vedo l’ora di vederti.”. La sua reazione non è passata inosservata. Il proprio club, il Chesterfield, ha deciso di indagare sulla questione. Gerrard rischia una sanzione interna.