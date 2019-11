Gerrard: “Prendere il posto di Klopp al Liverpool? Sono motivato e ambizioso, ma…”

In Inghilterra, precisamente in casa Liverpool, si è spesso parlato di chi potrebbe prendere il posto di Jurgen Klopp come tecnico dei Reds. Il nome più caldo, e anche più logico persino per lo stesso manager tedesco, è quello di Steven Gerrard, ex bandiera e attuale mister del Glasgow Rangers.

Parlando ai microfoni del Mirror, l’ex centrocampista ha commentato, ancora una volta, i rumors sul suo futuro, ammettendo in parte il proprio sogno ma mantenendo saldi i piedi: “Allenare il Liverpool? Sono molto motivato e ambizioso di carattere, ma non prendo una decisione del genere con leggerezza. Ricevo spesso molte domande su dove voglio andare dopo i Rangers e qual sia il mio sogno o la mia ambizione furuea. Ecco, il mio sogno è semplicemente vincere la prossima partita di calcio”, ha detto Gerrard. “Questo è tutto ciò di cui ho bisogno per concentrarmi. Non ho bisogno di mettere scadenze su questo o quello. Mi sto davvero godendo quello che sto facendo adesso e ho il privilegio di essere nella posizione che mi piace e avere la giusta concentrazione per pensare ai prossimi tre punti o la prossima sfida. Questo è tutto ciò di cui mi preoccupo”. Infine, però, l’apertura: “Questo mio modo di essere mi può portare ovunque. Se sarà al top, per me sarà fantastico, ma mi sento già come se stessi lavorando per un top club adesso”.