Gerrard, ritorno in Inghilterra: la destinazione dell’ex Liverpool

Steven Gerrard ritorna in Inghilterra, o almeno così riporta il Daily Express. Sembra che per l’ex capitano del Liverpool ci siano delle offerte in panchina provenienti dall’Oltremanica.

LE RICHIESTE

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico, Steve Lansdowne, proprietario del Bristol City, sarebbe molto interessato all’acquisizione in panchina per la prossima stagione di Steven Gerrard. I Pettirossi, questo il soprannome della squadra britannica, nel corso di questa stagione stanno vivendo un periodo di transizione, con l’attuale posizionamento a metà classifica che permette di dormire sogni sereni per quel che riguarda il mantenimento della categoria, ma d’altro canto non permette ai tifosi di sognare un salto in Premier League. L’arrivo dell’ex Liverpool sarebbe funzionale in tal senso: con Gerrard le ambizioni della squadra sarebbero quelle di una pronta risalita in massima serie.

CAPITOLO RANGERS

La trattativa però non è affatto facile. L’ex capitano dei Reds ha un contratto fino al 2024 con gli scozzesi, che non sono affatto intenzionati a lasciarlo andare. Con gli Azzurri infatti l’allenatore sta facendo un ottimo lavoro: in carica dal 1 giugno 2018, fin qui in campionato ha collezionato 40 vittorie, 13 pareggi e soltanto 9 sconfitte, con una media impressionante di 2,15 punti a partita. Non sarà facile strappare Gerrard dalla panchina in Scozia, ma gli inglesi del Bristol ci proveranno comunque.