Gerrard rivela: “Avevo paura al primo Old Firm. Ma ora è tutto diverso”

In Scozia sale la febbre per l’Old Firm. Celtic e Rangers Glasgow tornano ad affrontarsi in un derby storico. Sulla panchina della formazione dalla casacca blu c’è ancora lui, Steven Gerrard. L’ex leggenda del Liverpool ha raccontato un retroscena della primissima sfida contro gli acerrimi rivali: “Quando sono entrato per la prima volta, avevo paura del Celtic. I tifosi e, credo, alcuni dei giocatori temevano questi incontri”. Poi però Gerrard alza il tiro e sogna in grande: “Nel corso degli ultimi 12 mesi abbiamo dimostrato che non è più così ed abbiamo disputato una buona partita contro il Celtic. Questo club ha avuto dei momenti difficili. Ha vissuto una retrocessione ed è tornato su alti livelli. Il Celtic ha continuato ad avere soldi in Champions League e a rafforzare e rafforzare la squadra. È stato un vero recupero. Il divario era enorme e ci sarebbe sempre voluto del tempo per colmare questa lacuna. Ma il match natalizio dell’anno scorso, quando li abbiamo battuti per 1-0. Il risultato ha sollevato molta paura e ci ha dato molta convinzione che se trovassimo il livello giusto saremmo un ostacolo durissimo per chiunque, specialmente all’Ibrox. Questo è ciò che ci dà fiducia per l’Old Firm”.