Gervinho fa crack col Trabzonspor: rottura del crociato e stagione finita

Terribile infortunio per l'attaccante

Bruttissime notizie per il Trabzonspor e soprattutto per l'ex attaccante anche di Parma e Roma Gervinho . Il calciatore, infatti, si è infortunato gravemente al ginocchio nel match dei suoi contro il Çaykur Rizespor.

I successivi esami strumentali, come spiegato da Goal, hanno confermato la gravità del problema: rottura del legamento crociato anteriore e uno stop quantificabile in circa 6-7 mesi.

Per l'ex attaccante con un passato in Serie A stagione finita e, di conseguenze, anche niente Coppa d'Africa. Per dovere di cronaca, il Trabzonspor ha poi vinto la sfida. Ma l'amarezza per l'infortunio del calciatore resta davvero tantissima in casa turca.