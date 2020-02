Getafe-Ajax, sceneggiata di Nyom dopo un fallo: Babel si rotola a terra, lo imita e poi zoppica con lui…

Serata da ricordare, quella della notte di Europa League del match tra Getafe e Ajax. Non solo per l’esito del match, 2-0 per i padroni di casa, ma anche per qualche episodio bizzarro avvenuto nei novanta minuti di gioco. Prima un accendino lanciato all’indirizzo di Deyverson, poi l’imitazione polemica di Babel all’indirizzo del rivale Nyom.

L’attaccante olandese, dopo un contrasto con Nyon, si è reso protagonista di un’imitazione bizzarra. Il calciatore del Getafe è rimasto a terra, rotolandosi per il dolore del fallo appena subito. Una vera e proprio sceneggiata che non è stata accolta bene dal Babel che prima si è buttato a terra e ha rotolato sul campo, e successivamente lo ha affiancato zoppicando vistosamente insieme a lui. Una presa in giro frutto della tensione della gara che in quel momento stava dando ragione al Getafe.