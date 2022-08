Getafe-Atletico Madrid, probabili formazioni e dove vederla in tv

Si alza il sipario sulla Liga per l'Atletico Madrid che questa sera sfiderà in trasferta il Getafe di Flores. I Colchoneros dell'attaccante Morata vogliono partire bene e dimenticare la stagione precedente molto deludente. Le squadre scenderanno in campo oggi alle 19.30 allo stadio Alfonso Pérez. La compagine di Flores punta a una salvezza tranquilla e a migliorare quanto fatto lo scorso anno quando Los Azulones si salvarono con un solo punto di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Simeone ha invece preparato i suoi all’inizio del campionato con una bella vittoria nell’ultima amichevole contro la Juventus in cui l’Atletico si è imposto in modo netto per 4-0. Soprattutto, Simeone in questa stagione potrà contare su giocatori come Morata, ma anche il nuovo acquisto Molina e Witsel.