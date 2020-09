Getafe, l’esultanza di Cucurella fa il giro del web: mostra le mutande… dei Simpson

Bella vittoria del Getafe che si impone contro il Betis con un netto 3-0 nella gara valida per la quarta giornata di Liga. Accade tutto nel primo tempo con le reti di Diaz, doppietta, e di Cucurella. Ed è proprio il gol dello spagnolo ad essere diventato virale. Il motivo? La sua esultanza molto curiosa.

Cucurella segna e… mostra le mutande

Autore della seconda rete dei suoi, il calciatore, difensore o centrocampista, ha voluto festeggiare mostrando la sua biancheria intima. E basta fare attenzione per capire il motivo. Infatti, Cucurella indossava delle mutande piuttosto uniche con la fantasia del noto cartone animato Simpson. Sul web, la sua esultanza ha avuto davvero tanto successo con i social che si sono scatenati celebrando Cucurella come nuovo idolo indiscusso. Non resta che attendere un’altra rete. Chissà quale sorpresa riserverà ancora lo spagnolo…

